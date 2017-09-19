Посол КНДР объявлен персоной нон грата в Испании

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Мадрид, 19 сентября. МИД Испании объявил посла КНДР в стране персоной нон грата, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Сегодня посол КНДР в Испании был объявлен персоной нон грата», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице министерства в Twitter.

Today the Ambassador of #NorthKorea #DPRK in Spain has been declared persona non grata. — SpainMFA ???????? (@SpainMFA) September 18, 2017

Утром 15 сентября КНДР запустила очередную баллистическую ракету, которая достигла высоты около 800 км, перелетела через территорию Японии и упала в 2,2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо. Как сообщала «Газета.ру», ранее Испания решительно осудила действия Северной Кореи.