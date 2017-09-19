Юные морские кадеты на присяге в Кронштадте рассказали, почему выбрали российский флот. ФАН-ТВ

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Вчерашние мальчишки, пятиклашки стали защитниками Отечества. В Кронштадте на Якорной площади прошла церемония посвящения юных воспитанников Кадетского военного корпуса в морские кадеты. Эта традиция стала своего рода ритуалом для новобранцев и всегда проходит красиво, с особой торжественностью. На празднике присутствовала съемочная группа ФАН-ТВ.

Перед Никольским собором, на Якорной площади, которая на время торжества превратилась в плац, построились курсанты всех возрастов. Ребята постарше с умилением и ностальгией наблюдали за новичками – 10-летними воспитанниками, которым только предстояло получить звание кадетов. А вместе с этим обязать себя жить по уставу. Поздравить мальчишек с новым этапом в жизни приехали почетные гости: заместитель руководителя аппарата Совета Федерации генерал-полковник Виталий Азаров, зампредседателя Морского собрания Санкт-Петербурга адмирал Виталий Иванов, командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Игорь Смоляк, председатель Кронштадтского морского собрания контр-адмирал Александр Спешилов и другие.

За несколько учебных дней, проведенных в стенах корпуса, новобранцы научились хоть еще неровным, но уже строем отвечать офицерам «здравия желаю!» и кричать «ура!». В процессе церемонии каждый выпускник выходил из строя и читал перед товарищами торжественное обещание: быть честным, сильным, успешным в учебе, чтить дружбу и, главное, защищать Родину. После обещания офицеры вручали ребятам ленточки для бескозырок и значки на форму, на что получали ответ: «Служу России!» После этой заветной фразы в строй возвращались уже морские кадеты, а не просто школьники, учащиеся в военном корпусе.

Чтобы лучше складывалось понимание, чему ребятам предстоит учиться, старшекурсники и выпускники устроили для них показательные выступления: строевая подготовка, боевая выучка, барабанный марш. Прикрепить ленточки на бескозырки новоиспеченным кадетам тоже помогли старшие товарищи.

– Ну вот, дорогие воспитанники, и свершилось! – обратился к мальчишкам председатель Кронштадтского морского собрания Александр Спешилов. – Приняв торжественное обещание, клятву, вы стали кадетами Кронштадтского военного морского кадетского корпуса. А родителям не надо переживать – дети в надежнейших руках! Именно они будут продвигать Россию к самым высоким успехам! Спасибо всем, кто пришел на этот торжественный ритуал, и давайте все скажем: счастливого плавания юным кадетам нашего любимого корпуса!

Зрителей торжества, нужно сказать, было много. Мероприятие ежегодно вызывает немалый интерес у жителей города, которые приходят посмотреть церемонию. И, конечно, на площади были родители, сестры, братья, бабушки и дедушки мальчишек, в столь юном возрасте выбравших служение морскому флоту. Отеческие чувства испытывал даже начальник Кронштадтского морского кадетского военного корпуса Николай Довбешко. В этом бывалый морской офицер признался съемочной группе ФАН-ТВ:

– Для меня этот день всегда значим. Очень переживаю, даже больше, чем надо. Выпуск – это одно. А вот прием в кадеты, торжественное обещание – это их первая маленькая присяга. Самое главное – их успокоить, чтобы они были уверены в себе. И у нас это получилось. А я очень переживаю. И горжусь ими сегодня.

Чувство гордости за свой выбор прочно поселилось и в юных мальчишечьих лицах. Съемочная группа ФАН-ТВ пообщалась с новобранцами.

– Я хочу во флот, потому что у меня военная династия, – ответственно заявил Иван Ермак. – У меня дедушка служил в морской авиации.

– У нас в школе сначала было задание принести фотографии, я увидел фотографию деда на катере и в морской форме и решил тоже стать моряком, – рассказал Егор Скрипник.

– Мы будем учиться хорошо. А потом думать, кем стать, – рассуждает Данила Асеев.

– А я хочу стать капитаном флота. Для этого нужна дисциплина и хорошие оценки, – уже определился Кирилл Кочкин.

– Чувствую гордость за то, что теперь у меня звание большое! – поделился эмоциями Никита Малик.

– Меня тоже переполняют эмоции, я горд за себя, за то, что стал кадетом. Моя цель – стать военным морским офицером, – уверенно сказал Тимофей Соколов.

После церемонии ребята отправились к памятнику адмиралу Степану Макарову, сделать памятные снимки со своими наставниками и родными.

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