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Два ресторана и ночной клуб эвакуировали в Москве
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    Два ресторана и ночной клуб эвакуировали в Москве

    0:50  19 Сентября 2017
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    Два ресторана и ночной клуб эвакуировали в Москве

    Москва, 19 августа. Посетителей и персонал двух ресторанов и ночного клуба в Москве эвакуировали из-за поступивших сообщений о минировании помещений. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

    Уточняется, что речь идет о ресторанах Lookin Rooms и Chips в центре столицы, а также о ночном клубе «Лондон» на западе Москвы.

    Всего эвакуировано около 200 человек,  — пишет РИА Новости.

    Об эвакуации людей из ресторанов Москвы ранее сообщала также Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #москва #эвакуация #ночной клуб #рестораны
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