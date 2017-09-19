Два ресторана и ночной клуб эвакуировали в Москве

В Избранное

Москва, 19 августа. Посетителей и персонал двух ресторанов и ночного клуба в Москве эвакуировали из-за поступивших сообщений о минировании помещений. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что речь идет о ресторанах Lookin Rooms и Chips в центре столицы, а также о ночном клубе «Лондон» на западе Москвы.

Всего эвакуировано около 200 человек, — пишет РИА Новости.

Об эвакуации людей из ресторанов Москвы ранее сообщала также Газета.ru.