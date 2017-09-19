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Фотографии турецкой техники и РСЗО на границе с Сирией появились в Сети
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    Фотографии турецкой техники и РСЗО на границе с Сирией появились в Сети

    0:37  19 Сентября 2017
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    Фотографии турецкой техники и РСЗО на границе с Сирией появились в Сети

    Хатай (Турция), 19 сентября. В Сети появились фотографии, подтверждающие, что Турция передислоцировала к границе с Сирией огромное количество военной техники и РСЗО.

    Ранее агентство Anadolu со ссылкой на военные источники сообщало, что бронетехника была доставлена из района Люлебургаз в провинцию Хатай по железной дороге. По данным издания, Турция передислоцировала к границе с Сирией около 80 бронированных военно-транспортных средств.

    Как видно на опубликованных с 15 по 18 сентября в Twitter снимках, турецкие бронемашины и солдаты дошли до хатайского района Рейханлы, граничащего с Сирией.
    На снимках, в частности, видны гусеничные Armoured Combat Vehicle 15 (ACV 15), бронетранспортеры M113A4, около ста бронированных машин, РСЗО, военные грузовики.

     

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #турция
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