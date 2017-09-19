МО РФ назвало политизированными обвинения Литвы в нарушении воздушного пространства

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Москва, 19 сентября. Министерство обороны Российской Федерации назвало политизированными обвинения Литвы в нарушении воздушного пространства российскими самолетами.

Воздушные суда вынужденно отклонились от курса в связи со сложными погодными условиями. Грозовой фронт над Балтийским морем представлял собой угрозу безопасности экипажа, пояснили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что экипаж запросил у Вильнюса соответствующее разрешение, которое было получено.

Действия российской авиации полностью соответствовали нормам международного права, — цитирует Газета.ru.