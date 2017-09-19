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Политика
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Политика
МО РФ назвало политизированными обвинения Литвы в нарушении воздушного пространства
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    МО РФ назвало политизированными обвинения Литвы в нарушении воздушного пространства

    0:32  19 Сентября 2017
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    МО РФ назвало политизированными обвинения Литвы в нарушении воздушного пространства

    Москва, 19 сентября. Министерство обороны Российской Федерации назвало политизированными обвинения Литвы в нарушении воздушного пространства российскими самолетами.

    Воздушные суда вынужденно отклонились от курса в связи со сложными погодными условиями. Грозовой фронт над Балтийским морем представлял собой угрозу безопасности экипажа, пояснили в военном ведомстве.

    В Минобороны РФ добавили, что экипаж запросил у Вильнюса соответствующее разрешение, которое было получено.

    Действия российской авиации полностью соответствовали нормам международного права, — цитирует Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #минобороны #литва #самолеты #обвинения
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