Порошенко заявил об успешном размещении еврооблигаций на $3 млрд

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Киев, 19 сентября. Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном размещении еврооблигаций на сумму 3 миллиарда долларов.

В ходе своего визита в Нью-Йорк Порошенко сказал, что «никогда раньше Киев не заимствовал столь крупную сумму на 15 лет». По мнению президента Украины, это говорит о «высокой оценке реформ на Украине».

Накануне Порошенко объяснил, почему для Киева важны поставки летального оружия от США. Об этом писала Газета.ru.