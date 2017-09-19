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Политика
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Украина
Порошенко заявил об успешном размещении еврооблигаций на $3 млрд
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    Порошенко заявил об успешном размещении еврооблигаций на $3 млрд

    0:14  19 Сентября 2017
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    Порошенко заявил об успешном размещении еврооблигаций на $3 млрд

    Киев, 19 сентября. Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном размещении еврооблигаций на сумму 3 миллиарда долларов.

    В ходе своего визита в Нью-Йорк Порошенко сказал, что «никогда раньше Киев не заимствовал столь крупную сумму на 15 лет». По мнению президента Украины, это говорит о «высокой оценке реформ на Украине».

    Накануне Порошенко объяснил, почему для Киева важны поставки летального оружия от США. Об этом писала Газета.ru.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко #еврооблигации #заимствования
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