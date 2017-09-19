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Стало известно, как изменится пенсионное обеспечение в РФ в 2018 году
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    Стало известно, как изменится пенсионное обеспечение в РФ в 2018 году

    0:09  19 Сентября 2017
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    Стало известно, как изменится пенсионное обеспечение в РФ в 2018 году

    Москва, 19 сентября. В 2018 году вновь изменится пенсионное обеспечение. Среди новшеств, к примеру, появление доплаты женщинам-пенсионерам за детей, рожденных в СССР. Помимо этого, индексация ждет социальные пенсии, а период выплаты накопительной пенсии вырастет на полгода. 

    С 1 апреля 2018 года ожидается индексация социальных пенсий в России. Как сообщал ранее глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, размер индексации составит 4,1%. 

    Индексация пенсий для работающий пенсионеров, скорее всего, проводиться не будет. Об этом заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов во время своего выступления на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Отметим, что, по словам Топилина, индексация пенсий работающим пенсионерам не заложена в проекте бюджета на 2018-2020 годы. 

    Ранее правительство РФ одобрило закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на 2018 год: он вырастет на полгода, до 246 месяцев, сообщала «Газета.ру»

    По прогнозам Пенсионного фонда России, средний размер страховой пенсии по старости в следующем году может увеличиться до 14 045 рублей по сравнению с 13 657 рублями в нынешнем. Однако здесь возможны изменения.

    Стало известно, как изменится пенсионное обеспечение в РФ в 2018 году

    Нововведением стала доплата женщинам-пенсионерам за детей, рожденных во времена Советского Союза. На повышение пенсий вправе рассчитывать женщины-пенсионеры, которые родили своих детей до 1990 года и вышли на пенсию не позднее 2015 года. Однако в ПФР отметили, что тем, у кого один ребенок, смысла пересчитывать пенсию нет, она может стать еще меньше. 

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    Автор: Олеся Волкова
    #пенсии #топилин
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