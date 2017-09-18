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Политика
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Россия
Путин поручил рассмотреть возможность безвизового въезда в Калининград на 72 часа
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    Путин поручил рассмотреть возможность безвизового въезда в Калининград на 72 часа

    23:58  18 Сентября 2017
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    Путин поручил рассмотреть возможность безвизового въезда в Калининград на 72 часа

    Москва, 19 сентября. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении безвизового режима для организованных групп туристов, которые въезжают в Калининград сроком на 72 часа. Об этом сообщается на сайте главы государства.

    Кроме того, безвизовый режим может быть установлен для иностранных граждан, следующих через РФ транзитом на круизных судах.

    Путин поручил рассмотреть возможность безвизового въезда в Калининград на 72 часа

    Следует отметить, что с 8 августа 2017-го года иностранцы получили право въезжать в Россию по электронным визам через Приморье.

    Накануне посольство США возобновило выдачу виз россиянам в Москве.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #туристы #визы #безвиз #калинингрд #72 часа
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