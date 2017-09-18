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Политика
РЖД готовы помочь Меркель с «поездкой мечты» по Транссибу
Политика
РЖД готовы помочь Меркель с «поездкой мечты» по Транссибу
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    РЖД готовы помочь Меркель с «поездкой мечты» по Транссибу

    23:37  18 Сентября 2017
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    РЖД готовы помочь Меркель с «поездкой мечты» по Транссибу

    Москва, 18 сентября. Российские железные дороги готовы оказать всестороннюю помощь канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая призналась, что мечтает совершить путешествие по Транссибирской магистрали.

    В РЖД пообещали приложить максимум усилий, чтобы глава правительства Германии получила от путешествия максимум удовольствия.

    РЖД готовы помочь Меркель с «поездкой мечты» по Транссибу

    «Такая поездка даст возможность увидеть замечательные природные и исторические достопримечательности»,  — добавили в компании.

    Ранее Газета.ru сообщала о встрече глав правительств Германии и Франции.

     

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    Автор: Сергей Свазовский
    #меркель #ржд #поездка мечты
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