РЖД готовы помочь Меркель с «поездкой мечты» по Транссибу

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Москва, 18 сентября. Российские железные дороги готовы оказать всестороннюю помощь канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая призналась, что мечтает совершить путешествие по Транссибирской магистрали.

В РЖД пообещали приложить максимум усилий, чтобы глава правительства Германии получила от путешествия максимум удовольствия.

«Такая поездка даст возможность увидеть замечательные природные и исторические достопримечательности», — добавили в компании.

Ранее Газета.ru сообщала о встрече глав правительств Германии и Франции.