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Стали известны подробности о взломе хакерами программы CCleaner
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    Стали известны подробности о взломе хакерами программы CCleaner

    23:56  18 Сентября 2017
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    Стали известны подробности о взломе хакерами программы CCleaner

    Вашингтон, 18 сентября. Персональные данные 2,27 млн пользователей программы CCleaner оказались в руках хакеров. Об этом сообщает пресс-служба разработчика Piriform, который является частью антивирусного гиганта Avast. В компании заверили, что полученная злоумышленниками информация не представляет большой важности.

    По данным Piriform, были скомпрометированы ранние версии программы: CCleaner v5.33.6162 и CCleaner Cloud v1.07.3191. Взломанное хакерами ПО использовали порядка 2,27 млн человек. Разработчики заверили, что проблема была решена довольно быстро. 

    «Мы решили проблему быстро и считаем, что никому из наших пользователей не нанесен вред», — сообщается в заявлении Piriform, где подчеркивается, что «никакие другие продукты Piriform или CCleaner не были затронуты».

    Пользователям скомпрометированных программ предложили скачать и установить обновление.

    Стали известны подробности о взломе хакерами программы CCleaner

    Как разъяснили в компании, о проблеме стало известно 12 сентября. Piriform CCleaner v5.33.6162 был выпущен 15 августа, и 12 сентября было выпущено обновление. CCleaner Cloud v1.07.3191 был выпущен 24 августа и обновлен версией без компрометации кода 15 сентября. 

    Отмечается, что в результате взлома на сторонний сервер в США могли быть переданы некоторые данные: имя компьютера, IP-адрес, список установленных программ, список сетевых адаптеров. 

    «У нас нет никаких указаний на то, что любые другие данные были отправлены на сервер», — подчеркивается в заявлении. 

    В настоящее время разработчики совместно с правоохранительными органами выясняют, кто стоит за хакерской атакой и какие цели он преследовал. 

    Отметим, CCleaner — один из самых загружаемых в мире сервисов быстрого обслуживания компьютеров, с помощью которого можно почистить кэш и убрать мелкий мусор вроде временных файлов. 

    Стали известны подробности о взломе хакерами программы CCleaner

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что исследователи в области ИБ обнаружили вредоносный код, предназначенный для скрытого майнинга криптовалюты с помощью браузеров.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олеся Волкова
    #хакеры #интернет #ccleaner #piriform
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