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Авиакомпании РФ забраковали предложения Минтранса по компенсациям за овербукинг
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    Авиакомпании РФ забраковали предложения Минтранса по компенсациям за овербукинг

    23:12  18 Сентября 2017
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    Авиакомпании РФ забраковали предложения Минтранса по компенсациям за овербукинг

    Москва, 18 сентября. Российские авиакомпании отвергли предложенный Минтрансом РФ уровень компенсаций пассажирам за перепродажу билетов на рейс — овербукинг. Об этом сообщили в министерстве.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутат от «Справедливой России» Игорь Ананских собирается внести в Госдуму законопроект, который обязывает авиакомпании вернуть стоимость билета в десятикратном размере, если пассажир перелет оплатил, но места в самолете ему не хватило.

    «Обращений Госдумы на данную тему в Минтранс России пока не поступало», — цитирует РИА Новости представителя министерства.

    Как уточнил источник, «предложенный ранее Минтрансом уровень компенсаций, на уровне европейских размеров, не устроил российские авиакомпании».

    Авиакомпании РФ забраковали предложения Минтранса по компенсациям за овербукинг

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    Автор: Олеся Волкова
    #минтранс #законодательство #авиа
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