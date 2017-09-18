Авиакомпании РФ забраковали предложения Минтранса по компенсациям за овербукинг

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Москва, 18 сентября. Российские авиакомпании отвергли предложенный Минтрансом РФ уровень компенсаций пассажирам за перепродажу билетов на рейс — овербукинг. Об этом сообщили в министерстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутат от «Справедливой России» Игорь Ананских собирается внести в Госдуму законопроект, который обязывает авиакомпании вернуть стоимость билета в десятикратном размере, если пассажир перелет оплатил, но места в самолете ему не хватило.

«Обращений Госдумы на данную тему в Минтранс России пока не поступало», — цитирует РИА Новости представителя министерства.

Как уточнил источник, «предложенный ранее Минтрансом уровень компенсаций, на уровне европейских размеров, не устроил российские авиакомпании».