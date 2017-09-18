Порошенко: Решение США об оружии для Киева откроет международные поставки

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Нью-Йорк, 18 сентября. Возможное решение США о предоставлении Украине вооружения откроет такие же возможности с другими странами, заявил в понедельник украинский президент Петр Порошенко во время встречи с представителями украинской общины в США.

«Решение о предоставлении Украине оборонительного вооружения откроет такие же возможности с другими странами», — процитировал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко слова Порошенко.

В понедельник Порошенко прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, на полях которой проводит двусторонние встречи. Ожидается, что 21 сентября состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Рішення про надання Україні оборонної зброї відкриє такі ж можливості з іншими країнами. - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) September 18, 2017

Ранее представитель украинского лидера в Верховной раде Ирина Луценко сообщала, что Порошенко намерен обсудить при встрече с главой Белого дома поставки американского летального оружия Украине.