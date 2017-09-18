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Политика
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Украина
Порошенко: Решение США об оружии для Киева откроет международные поставки
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    Порошенко: Решение США об оружии для Киева откроет международные поставки

    23:58  18 Сентября 2017  /обновлено: 0:13  19 Сентября 2017
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    Порошенко: Решение США об оружии для Киева откроет международные поставки

    Нью-Йорк, 18 сентября. Возможное решение США о предоставлении Украине вооружения откроет такие же возможности с другими странами, заявил в понедельник украинский президент Петр Порошенко во время встречи с представителями украинской общины в США.

    «Решение о предоставлении Украине оборонительного вооружения откроет такие же возможности с другими странами», — процитировал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко слова Порошенко.

    В понедельник Порошенко прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, на полях которой проводит двусторонние встречи. Ожидается, что 21 сентября состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее представитель украинского лидера в Верховной раде Ирина Луценко сообщала, что Порошенко намерен обсудить при встрече с главой Белого дома поставки американского летального оружия Украине.

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    Автор: Олеся Волкова
    #украина #оон #порошенко #трамп #оружие
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