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Сирия: турецкие ВВС нанесли авиаудар по позициям курдов в Африне
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    Сирия: турецкие ВВС нанесли авиаудар по позициям курдов в Африне

    22:38  18 Сентября 2017
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    Сирия: турецкие ВВС нанесли авиаудар по позициям курдов в Африне

    Алеппо (Сирия), 18 сентября. Турецкие ВВС нанесли авиаудар по позициям курдов в Африне, провинции Алеппо, на северо-западе Сирии, сообщают военные источники.

    «Турецкие военные самолеты бомбили позиции РПК (Рабочая партия Курдистана) в Африне», — сообщается в Twitter.

    «Боевые самолеты, принадлежащие турецким ВВС, бомбардируют позиции YPG (Отряды народной самообороны) в Африне», — сообщает другой источник.

     

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #алеппо #турция
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