Сирия: турецкие ВВС нанесли авиаудар по позициям курдов в Африне
В Избранное
Алеппо (Сирия), 18 сентября. Турецкие ВВС нанесли авиаудар по позициям курдов в Африне, провинции Алеппо, на северо-западе Сирии, сообщают военные источники.
«Турецкие военные самолеты бомбили позиции РПК (Рабочая партия Курдистана) в Африне», — сообщается в Twitter.
«Боевые самолеты, принадлежащие турецким ВВС, бомбардируют позиции YPG (Отряды народной самообороны) в Африне», — сообщает другой источник.
Turkish warplanes bombed PKK points in Afrin, Jindires.— Levent Kemal (@leventkemaI) September 18, 2017