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Происшествия
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Общество
Петкун из Исландии передал привет СМИ, «отправившим» его в травмпункт
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    Петкун из Исландии передал привет СМИ, «отправившим» его в травмпункт

    22:22  18 Сентября 2017
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    Петкун из Исландии передал привет СМИ, «отправившим» его в травмпункт

    Петербург, 18 сентября. Петербургские СМИ растиражировали новость о двойном нападении на лидера группы «Танцы минус» Вячеслава Петкуна. Музыкант опроверг все сообщения, заявив, что находится в Исландии.

    Петкун назвал появившуюся в СМИ информацию «уткой», сообщает «КП — в Петербурге». 

    «Я в Исландии, чувствую себя хорошо», — заявил музыкант.

    В понедельник СМИ быстро растиражировали новость о нападении на лидера «Танцев минус». Первой о происшествии сообщила «Фонтанка». По данным издания, первый раз на него напали в магазине в Московском районе. Избив музыканта, грабители похитили также деньги, телефон и даже продукты. Второй раз его якобы избили по пути в травмпункт.

    Петкун на своей странице в Instagram выложил свежее видео из Исландии с приветом для СМИ, продемонстрировав голову, «абсолютно целую».

     

    Привет фонтанке рру)

    Публикация от #танцыминус (@viacheslav_petkun)

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    Автор: Олеся Волкова
    #происшествия #петкун #танцыминус
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