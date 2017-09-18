Петкун из Исландии передал привет СМИ, «отправившим» его в травмпункт

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Петербург, 18 сентября. Петербургские СМИ растиражировали новость о двойном нападении на лидера группы «Танцы минус» Вячеслава Петкуна. Музыкант опроверг все сообщения, заявив, что находится в Исландии.

Петкун назвал появившуюся в СМИ информацию «уткой», сообщает «КП — в Петербурге».

«Я в Исландии, чувствую себя хорошо», — заявил музыкант.

В понедельник СМИ быстро растиражировали новость о нападении на лидера «Танцев минус». Первой о происшествии сообщила «Фонтанка». По данным издания, первый раз на него напали в магазине в Московском районе. Избив музыканта, грабители похитили также деньги, телефон и даже продукты. Второй раз его якобы избили по пути в травмпункт.

Петкун на своей странице в Instagram выложил свежее видео из Исландии с приветом для СМИ, продемонстрировав голову, «абсолютно целую».