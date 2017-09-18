Стали известны новые подробности дела замдиректора ФСИН Коршунова

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Москва, 18 сентября. Стали известны новые подробности дела о растрате арестованного замдиректора федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Олег Коршунов.

По данным следствия, бензин для ведомства закупался по цене, на шесть рублей превышающей рыночную стоимость.

Значительно завышенной оказалась и стоимость закупаемого сахара. Общая сумма сделок, подписанных Коршуновым, составила 180 млн рублей.

При этом сахар закупался ФСИН по 56 рублей за килограмм, что выше розничных цен, — пишет RT.

Накануне в отношении Олега Коршунова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.