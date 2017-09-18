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Россия
Toyota объяснила причину отзыва в России более 300 пикапов Hilux
Россия
Toyota объяснила причину отзыва в России более 300 пикапов Hilux
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    Toyota объяснила причину отзыва в России более 300 пикапов Hilux

    21:58  18 Сентября 2017
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    Toyota объяснила причину отзыва в России более 300 пикапов Hilux

    Москва, 18 сентября. Toyota отзывает в России более трехсот пикапов Hilux, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

    В Росстандарте сообщили об отзывной кампании, которую проводит компания Toyota. В России оказались небезопасными порядка 300 пикапов Hilux.

    Как отмечается, речь идет о 323 машинах, которые были проданы в течение 12 месяцев с декабря 2010 года. Представители Toyota пояснили, что под подозрение специалистов попали надувные подушки безопасности, которые в момент ДТП могут сработать неподобающим образом. Неисправность будет устранена за счет компании.

    Toyota объяснила причину отзыва в России более 300 пикапов Hilux

    Ранее стало известно, что продукция Toyota заняла в августе второе место по продажам на вторичном рынке в России.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #toyota #росстандарт #hilux
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