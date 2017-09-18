Минобороны РФ ответило Литве на претензии о нарушении воздушного пространства

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Москва, 18 сентября. В Минобороны России назвали политизированными претензии Литвы о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017». Об этом сообщает пресс­-служба Минобороны РФ.

«Расцениваем претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства именно в рамках учения «Запад-2017» как политизированные и не соответствующие действительности», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что 16 сентября два самолета военно-транспортной авиации Ил-76 выполняли плановый полет из Ростовской в Калининградскую область. Маршрут полета проходил над нейтральными водами Балтийского моря. В ходе полета по маршруту движения был выявлен грозовой фронт шириной около 20 километров и протяженностью более 60 километров, угрожавший безопасности воздушных судов и их экипажам.

Чтобы избежать катастрофы экипаж российского самолета сделал запрос центру контроля воздушного пространства в городе Вильнюс с просьбой совершить вынужденное отклонение от маршрута в сторону воздушной границы Литвы, чтобы обойти грозовой фронт. После получения разрешения от литовской стороны, два российских Ил-76 ненадолго сошли с маршрута, и облети опасный участок.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Литвы вручило Москве ноту протеста после того, как два российских военно-транспортных самолета якобы «вторглись в воздушное пространство страны».