В Турции совершено первое убийство из-за биткоинов

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Анкара, 18 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали четырех человек, подозреваемых в убийстве человека.

Инцидент произошел в провинции Анталья. Согласно предварительным данным, в уезде Серик было найдено тело 22-летнего мужчины. По версии следствия, злоумышленники пытались разблокировать мобильный телефон жертвы для того, чтобы получить доступ к его биткоин-кошельку. Это стало первым подобным преступлением на территории Турции.

Как ранее сообщало издание Утро.ру, власти Японии включили биткоин в список легальных платежных средств.