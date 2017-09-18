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В Турции совершено первое убийство из-за биткоинов
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    В Турции совершено первое убийство из-за биткоинов

    22:01  18 Сентября 2017
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    В Турции совершено первое убийство из-за биткоинов

    Анкара, 18 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали четырех человек, подозреваемых в убийстве человека.

    Инцидент произошел в провинции Анталья. Согласно предварительным данным, в уезде Серик было найдено тело 22-летнего мужчины. По версии следствия, злоумышленники пытались разблокировать мобильный телефон жертвы для того, чтобы получить доступ к его биткоин-кошельку. Это стало первым подобным преступлением на территории Турции.

    Как ранее сообщало издание Утро.ру, власти Японии включили биткоин в список легальных платежных средств.

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    Автор: Алексей Громов
    #турция #биткоин
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