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Крыша стадиона на Крестовском острове в Петербурге снова протекла
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    Крыша стадиона на Крестовском острове в Петербурге снова протекла

    21:50  18 Сентября 2017
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    Крыша стадиона на Крестовском острове в Петербурге снова протекла

    Санкт-Петербург, 18 сентября. Крыша стадиона «Санкт-Петербург Арена» в очередной раз протекла. 

    Очередную протечку крыши обнаружили во время матча десятого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги между «Зенитом» и «Уфой». Игра проходила с закрытой крышей, поэтому недоработку строителей сложно было не заметить.

    Крыша стадиона на Крестовском острове в Петербурге снова протекла

    Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что причиной протечек крыши являются бакланы. Это высказывание стало поводом для огромного количества шуток и мемов в Интернете. Кроме того, директор по связям с общественностью клуба Российской футбольной премьер-лиги «Зенит» Жанна Дембо объявил, что баклан станет новым символом стадиона на Крестовском острове.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #стадион #крыша #санкт-петербург арена
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