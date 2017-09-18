Крыша стадиона на Крестовском острове в Петербурге снова протекла

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Санкт-Петербург, 18 сентября. Крыша стадиона «Санкт-Петербург Арена» в очередной раз протекла.

Очередную протечку крыши обнаружили во время матча десятого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги между «Зенитом» и «Уфой». Игра проходила с закрытой крышей, поэтому недоработку строителей сложно было не заметить.

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что причиной протечек крыши являются бакланы. Это высказывание стало поводом для огромного количества шуток и мемов в Интернете. Кроме того, директор по связям с общественностью клуба Российской футбольной премьер-лиги «Зенит» Жанна Дембо объявил, что баклан станет новым символом стадиона на Крестовском острове.