Сирия итоги за сутки на 19 сентября 06.00: ВКС РФ обеспечили форсирование Евфрата в Дейр эз-Зоре, Турция продолжает стягивать силы к Идлибу

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Сирия, 19 сентября. САА при поддержке ВКС РФ форсировали Евфрат и продвигаются в Дейр эз-Зоре, Турция продолжает стягивать технику и боевиков к границе с Идлибом, международная коалиция снова нанесла удар по Ракке, применяя снаряды с белым фосфором. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают САА в Хомсе и Хаме, обеспечивают продвижении САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре, обнаружили склад боеприпасов ИГ* в Хаме.

«Исламское государство»: теряет позиции в Хаме и Хомсе, ведет ракетный обстрел Саламии, противостоит SDF в Ракке, потеряло пять боевиков в Дейр эз-Зоре.

«Файлак ар-Рахман»: договорилась о перемирии с «Тахрир аш-Шам» в Восточной Гуте, противостоит САА в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Дамаске, потеряла командира и казнила трех подозреваемых в убийстве «Белых касок» в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF в Алеппо, заявляет о готовности 3000 боевиков зайти в Идлиб.

Курды: продолжают бои с ИГ в Ракке, расстреляли нескольких бойцов за побег с поля боя, арестовали многих беженцев в лагере Мабрука, противостоят ССА в Алеппо.

Провинция Дамаск

Военный источник в Twitter (@Hadadwalid3) сообщил, что группировки «Файлак ар-Рахман» и «Тахрир аш-Шам» договорились о временном перемирии в поселении Кафр Батна. Напомним, в последние несколько дней в окрестностях населенного пункта, расположенного в Восточной Гуте Дамаска отмечались боестолкновения между оппозиционными формированиями.

В то же самое время в районе Айн Тарма наблюдалось ожесточенное противостояние между «Файлак ар-Рахман» и правительственными войсками. По данным местного источника в Facebook (@GhoutaGMC), САА пыталась продвинуться в регионе под прикрытием тяжелой артиллерии. Кроме того в течение всего дня Сирийская арабская армия (САА) вела ракетные обстрелы позиций «Тахрир аш-Шам» в районе Джобар. Об этом пишет информагентство Damascus Now в своем Twitter (@now_damascus). Позже Masar Press Agency сообщило, что армия САР предприняла попытку наступления на зоны дислокации радикальных формирований с танками Т-72. Однако боевики отбили атаку сирийской армии.

Представители радикальной оппозиции провели минометный обстрел районов Аль-Аббасин и Аль-Заблатани в провинции Дамаск. Об этом сообщил местный источник в своем микроблоге в Twitter (@alhmidiabdaha).

Провинция Алеппо

Утром в районе Аль-Малах на севере провинции Алеппо в результате минометных обстрелов со стороны боевиков взорвался склад боеприпасов Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщил местный источник в Twitter (@ma1_99). Правительственные войска в свою очередь открыли огонь по позициям военизированных оппозиционных формирований в населенном пункте Хайян, писал военный Twitter-канал (@prince_alepp098).

Также на севере региона продолжилось противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF). Один из местных источников писал в Twitter (@Ahmad_Alfarouh), что в эпицентре боевых действий находится поселение Хазван. Позже фронт сместился в районы Абла и Хзоран. Кроме того, Almanar News писало, что антиправительственная «свободная армия» открыла минометный огонь по районам Мараназ и Манег. В конце дня RFS Media зафиксировало ожесточенные столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF) на фронтах Дарат Изза и Таль Жижан.

100 семей из лагеря беженцев Мембидж вернулись в свои дома в населенном пункте Маскана. Об этом сообщил местный источник в Twitter (@RealNewsAleppo).

Провинция Хомс

На востоке провинции Хомс продолжилась совместная операция ВКС РФ и САА против террористов «Исламского государства». Военный источник в Twitter (@firstbaqer1) передает, что под воздушным прикрытием российской авиации Сирийская арабская армия (САА) зачистила от радикальных исламистов районы Тин аль-Муаллак и Аль-Набатия. Кроме того, по данным информационного агентства Damascus Now правительственные силы провели артиллерийский обстрел позиций боевиков ИГ в районе населенного пункта Таллят Аид. Ранее сообщалось, что точечные удары российских ВКС нанесли значительный урон фортификационным сооружениям «Исламского государства», расположенным в районе холма Аль-Хамсин и окрестностях поселений Абу Крес и Мзен Аль-Бакар.

На севере провинции Хомс Сирийская арабская армия (САА) обстреливала зоны дислокации боевиков в районах Тер Маала и Дейр Фуль.

Провинция Дейр эз-Зор

Минувшей ночью сирийская армия под руководством российских советников при поддержке ВКС РФ форсировали Евфрат, передавало Al-Masdar News, ссылаясь на источники в элитном подразделении САА «Охотники за ИГИЛ»*. В ходе операции российская авиация нанесла серию точечных ударов по позициям «Исламского государства». Следующей задачей армии САР стало укрепление позиций на занятых рубежах и продвижение вглубь территории к северу от Дейр эз-Зора. Напомним, эта территория на протяжении последних нескольких лет находится под контролем ИГИЛ. Террористы построили на левом берегу Евфрата мощнейшую сеть оборонительных укреплений и эксплуатируют ряд крупных нефтяных месторождений. Местные СМИ сообщали также, что САА при поддержке ВКС РФ выбила ИГ из ряда деревень на восточном берегу Евфрата и развивает наступление в этом направлении.

Одновременно с этим бойцы Сирийской арабской армии (САА) продолжили работы по обеспечению безопасности периметра освобожденного ранее при поддержке ВКС РФ военного аэропорта Дейр эз-Зора, писало Smart News Agency. Позже стало известно, что в воздушном порту приземлился первый за три года грузовой самолет. Об этом писало информационное агентство Damascus Now в своем аккаунте в Twitter (@now_damascus).Также местный источник в Twitter (@saad_nassif) передавал, что Сирийская арабская армия (САА) пытается установить контроль над кварталом Хавиджат Сакр в административном центре провинции Дейр эз-Зор.

В городе Абу-Кемаль террористы «Исламского государства» казнили четырех полевых командиров за побег с поля боя в городе Анна в иракской провинции Анбар. Об инциденте сообщило Alsumaria News. Позже неизвестные боевики открыли огонь по машине террористов ИГ. В результате столкновения было нейтрализовано пять радикальных исламистов ИГ, сообщает Almanar News.

Провинция Идлиб

Военный источник в провинции Идлиб сообщил в Twitter (@M2G3VUhWcjMDKO0), что в районе населенного пункта Харим неизвестными боевиками был застрелен командир коалиции «Тахрир аш-Шам» Абу Ясир аш-Шами.

Турецкие войска, сконцентрировавшие силы у границ провинции Идлиб готовы к вторжению на территорию Сирии. По данным местного источника в Twitter (@VOArabs) на сирийско-турецкой границе находится не менее 80 единиц военной техники. По другую сторону сосредотачивает силы коалиция «Тахрир аш-Шам», управляемая радикалами «Джебхат ан-Нусры»*. В конце дня боевики Сирийской свободной армии (ССА) заявили о своей готовности войти в Идлиб. По данным, опубликованным местным источником в социальной сети Twitter (@hadd199333) на границе Турции и Сирии ждут команды 3000 хорошо подготовленных протурецких боевиков «свободной армии».

В поселении Аль-Тамана на юге Идлиба зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными боевиками. По данным одного из местных источников, опубликованным в Twitter (@aboomran962), артиллерия правительственных войск ведет обстрел позиций радикальных формирований в населенном пункте.

В городе Сармин боевики «Тахрир аш-Шам» казнили трех подозреваемых в убийстве семи членов организации «Белые каски», сообщил Telegram-канал (@SRNN2011). Напомним, в середине августа неизвестные ворвались в штаб «Белых касок», убили семь человек и забрали все имевшееся оборудование.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка продолжились ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»*. Местный источник в социальной сети Twitter (@soheb1199) пишет о столкновениях противников в нескольких кварталах недалеко от Национальной больницы в центральной части города Ракка. Боестолкновения отмечались также в окрестностях развязки Ан Наим и районах Ар Рашид, Аль-Мурур и Аль-Харамия.

В районе Аль-Рауда административного центра провинции Ракка прогремел взрыв. По данным информационного агентства Almanar News взрывное устройство было заложено в районе расположений Демократических сил Сирии (SDF) террористами ИГИЛ. В результате инцидента погиб один боец курдского отряда самообороны, еще трое ополченцев получили ранения. Милиция курдских Отрядов народной самообороны (YPG) расстреляла нескольких бойцов за побег с поля боя. По данным военного источника в Twitter (@soheb1199) ополченцы бросили оружие и дезертировали во время столкновений на улице Таль Абьяд в городе Ракка.

ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по предполагаемым позициям террористов «Исламского государства» в жилых районах города Ракка. Almanar News пишет, что антитеррористический альянс во главе с США снова применил снаряды с белым фосфором.

Провинция Хама

В восточной части провинции Хама продолжилась зачистка от ИГ «Акербатского котла» совместными силами Сирийской арабской армии (САА) и ВКС России. Военный источник в Twitter (@Syriakm) передал, что армия САР при поддержке российской авиации установила контроль над населенным пунктом Абу Ханая к востоку от поселения Клейб аль-Сор. Позже один из местных источников сообщил в своем микроблоге в Twitter (@arabi_today), что правительственные войска взяли под контроль населенный пункт Аль-Маддамия.

Солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили склад оружия и боеприпасов террористов «Исламского государства» в населенном пункте Абу Ханая неподалеку от Саламии. Об этом писал военный источник в социальной сети Twitter (@M_alassad_sy). В свою очередь террористы ИГ провели ракетный обстрел мирных районов города Саламия. Об атаке радикальных исламистов пишет информационное агентство Damascus Now.

Военный источник в Facebook (@Syrian.RMP) пишет, что на севере провинции Хама правительственные войска продолжают наносить удары по зонам дислокации боевиков радикальной оппозиции. Автор публикации подчеркивает, что за прошедшие сутки САА провела более 100 артобстрелов позиций боевиков в районе Аль-Латамины. Кроме того, сирийская армия ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков радикальных формирований в деревнях Аль Амкия и аз Зияра в районе Сахль Аль Габ. Об этом сообщило информационное агентство Damascus Now на своей странице в Twitter (@now_damascus).

Провинция Хасака

Авиация международной коалиции нанесла ряд ударов по деревне Гариба Аш Шаркие в Хасаке. Об этом сообщил местный источник в социальной сети Twitter (@soheb1199). Напомним, силы антитеррористического альянса во главе с США поддерживают наступление курдских отрядов народного ополчения на Дейр эз-Зор. Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) и Отрядов народной самообороны (YPG) продвигаются в Дейр эз-Зор из провинции Хасака. По данным местных СМИ действия курдов и их союзников нередко сопровождаются жертвами среди местного населения. Активисты подсчитали, что в результате последнего авианалета коалиции в провинции Дейр эз-Зор пострадало около 120 мирных жителей, примерно 100 из них – дети.

Командир курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Кара Камишло погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Хасака-Камышлы. Об инциденте сообщил местный источник в своем микроблоге в Twitter (@soheb1199).

Милиция YPG окружила лагерь беженцев Мабрука в пригороде Рас аль-Айна и арестовала многих его жителей, пишет источник в Twitter (@soheb1199). Автор публикации подчеркивает, что задержания проходили без объяснения причин.

Ирак

ВВС Ирака нанесли несколько ударов по конвою «Исламского государства», движущемуся в районе Аль-Мтебижа на границе провинций Салах эд-Дин и Дияла. Об этом сообщило Alsumaria News. Iraqi News передавал, что в результате авиаударов был нейтрализован высокопоставленный член «Исламского государства». Также авиация Ирака нанесла удар по зонам дислокации «Исламского государства» в горах Макхуль на севере провинции Салах эд-Дин, передает Alsumaria News. В результате боевого вылета были ликвидированы полевой командир ИГИЛ и три террориста, находившиеся с ним.

Возле университета города Киркук прогремел взрыв. Alsumaria News сообщило, что неизвестные боевики заминировали личный автомобиль одного из профессоров учебного заведения. В результате инцидента мужчина получил тяжелые ранения и был доставлен в ближайшую больницу.

Верховный суд Ирака одобрил петицию премьер-министра Хайдера аль-Абади, в которой он попросил приостановить референдум о независимости Курдистана, сообщилIraqi News. Ранее политик высказывал мнение, что отделение курдской территории не пойдет на пользу ни Ираку, ни гражданам возможного нового независимого государства. Кроме того, власти Ирана обещали закрыть границу с иракским Курдистаном, если референдум состоится.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)