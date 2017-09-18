Хакеры используют браузеры россиян для майнинга криптовалют

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Москва, 18 сентября. Специалисты разработчика защитного программного обеспечения ESET выявили новую программу, при помощи которой злоумышленники получают так называемый майнинг криптовалют непосредственно через браузеры владельцев и без их ведома. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ранее майнинг криптовалют осуществлялся через вредоносные программы (вирусы). Однако новый способ позволяет генерировать криптовалюту без применения вирусов.

В ESET отметили, что почти две трети отраженных атак пришлись на России, около 22% — на Украину, 6,5% — на Белоруссию.

Ранее эксперт объяснил, почему криптовалюту запретили в КНР.