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Россия
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Хакеры используют браузеры россиян для майнинга криптовалют
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    Хакеры используют браузеры россиян для майнинга криптовалют

    21:32  18 Сентября 2017
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    Хакеры используют браузеры россиян для майнинга криптовалют

    Москва, 18 сентября. Специалисты разработчика защитного программного обеспечения ESET выявили новую программу, при помощи которой злоумышленники получают так называемый майнинг криптовалют непосредственно через браузеры владельцев и без их ведома. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что ранее майнинг криптовалют осуществлялся через вредоносные программы (вирусы). Однако новый способ позволяет генерировать криптовалюту без применения вирусов.

    В ESET отметили, что почти две трети отраженных атак пришлись на России, около 22% — на Украину, 6,5% — на Белоруссию.

    Ранее эксперт объяснил, почему криптовалюту запретили в КНР.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #россияне #криптовалюта #браузер #майнинг
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