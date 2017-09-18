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Россия
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Экономика
Путин поручил правительству обнулить НДС на полеты в Калининград к 2018 году
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    Путин поручил правительству обнулить НДС на полеты в Калининград к 2018 году

    22:00  18 Сентября 2017
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    Путин поручил правительству обнулить НДС на полеты в Калининград к 2018 году

    Москва, 18 сентября. Глава государства Владимир Путин поручил российскому правительству обнулить к 1 января 2018 года ставку НДС на пассажирское авиасообщение с Калининградской областью.

    Речь идет об изменениях, предусматривающих применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость при реализации услуг по воздушным перевозкам в случае, если пункт отправления (или пункт назначения) расположен на территории Калининградской области.

    Путин поручил правительству обнулить НДС на полеты в Калининград к 2018 году

    Напомним, ранее стало известно о том, что министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев предложил снизить НДС на продажу ягод.

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #ндс
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