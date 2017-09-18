Продажи поддержанных автомобилей в России выросли на 6,5%

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Москва, 18 сентября. В августе этого года рынок поддержанных автомобилей в России вырос на 6,5% процента, сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат».

По данным специалистов, в августе объемы продаж автомобилей с пробегом в России возросли до 480,6 тысячи машин. В «Автостате» обратили внимание, что по сравнению с продажами августа прошлого года этот показатель возрос на 6,5%.

Лидером вторичного рынка остается продукция «АвтоВАЗа»: она занимает 27% от всех продаж. Второе место досталось Toyota, а третье — Nissan.

Накануне сообщалось, что флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» по итогам августа остался бестселлером бренда и вошел в топ-25 наиболее продаваемых автомобилей на территории страны.