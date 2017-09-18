Сирия новости 18 сентября 22.30: 3000 протурецких боевиков готовы к наступлению на Идлиб, в Даръа командир ССА перешел на сторону ИГ

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Сирия, 18 сентября. ССА заявила о готовности 3000 боевиков к наступлению на Идлиб, в Даръа командир ССА перешел на сторону ИГ*, САА при поддержке ВКС РФ продолжает зачистку востока Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске и Даръа, при поддержке ВКС РФ продолжают зачистку Хамы от ИГ.

«Исламское государство»: ведет минометный обстрел Саламии, теряет позиции в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: казнила трех подозреваемых в убийстве «Белых касок» в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF в Алеппо, заявляет о готовности 3000 боевиков зайти в Идлиб.

Курды: противостоят ССА в Алеппо.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наносить удары по позициям радикальных боевиков в районе Айн Тарма Восточной Гуты. Masar Press Agency пишет, что правительственные войска используют тяжелую артиллерию. Информационное агентство также сообщает, что в районе Джобар армия САР предприняла попытку наступления на зоны дислокации радикальных формирований с танками Т-72. Однако боевики отбили атаку сирийской армии. В настоящий момент войска Башара Асада ведут ракетный обстрел позиций радикалов.

Провинция Алеппо

RFS Media зафиксировало ожесточенные столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF) на фронтах Дарат Изза и Таль Жижан в провинции Алеппо. Информации о потерях сторон на данный момент нет. Ранее сообщалось, что боестолкновения противников отмечались в окрестностях поселения Хазван, а также в районах Абла и Хзоран. Кроме того, антиправительственная «свободная армия» открыла минометный огонь по районам Мараназ и Манег.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа один из командиров Сирийской свободной армии (ССА) Абу Омар аль-Жбави покинул антиправительственную группировку, чтобы вступить в ряды «Исламского государства»*. Об этом сообщило информационное агентство Yaqeen. Напомним, на территории региона продолжается противостояние между ССА и группировками, подконтрольными ИГИЛ*.

Информационный канал Сирийской свободной армии (ССА) в Twitter (@BehzadMoezi) пишет, что правительственные войска ведут обстрел позиций боевиков в административном центре провинции Даръа. Официально данная информация не подтверждена.

Провинция Идлиб

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) заявляют о своей готовности войти в Идлиб. По данным, опубликованным местным источником в социальной сети Twitter (@hadd199333) на границе Турции и Сирии ждут команды 3000 хорошо подготовленных протурецких боевиков «свободной армии».

В городе Сармин боевики «Тахрир аш-Шам» казнили трех подозреваемых в убийстве семи членов организации «Белые каски», сообщает Telegram-канал (@SRNN2011). Напомним, в середине августа неизвестные ворвались в штаб «Белых касок», убили семь человек и забрали все имевшееся оборудование.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) при содействии ВКС РФ продолжает зачистку от террористов ИГ восточной части провинции Хама. Один из местных источников сообщает в своем микроблоге в Twitter (@arabi_today), что правительственные войска взяли под контроль населенный пункт Аль-Маддамия.

В свою очередь террористы «Исламского государства» продолжают вести минометный обстрел города Саламия. Об этом пишет Masar Press Agency на своей странице в Twitter (@MasarPressNet).

Ирак

Возле университета города Киркук прогремел взрыв. Alsumaria News сообщает, что неизвестные боевики заминировали личный автомобиль одного из профессоров учебного заведения. В результате инцидента мужчина получил тяжелые ранения и был доставлен в ближайшую больницу.

ВВС Ирака нанесли удар по зонам дислокации «Исламского государства» в горах Макхуль на севере провинции Салах эд-Дин, передает Alsumaria News. В результате боевого вылета были ликвидированы полевой командир ИГИЛ и три террориста, находившиеся с ним.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)