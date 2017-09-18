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Сирия новости 18 сентября 22.30: 3000 протурецких боевиков готовы к наступлению на Идлиб, в Даръа командир ССА перешел на сторону ИГ
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    Сирия новости 18 сентября 22.30: 3000 протурецких боевиков готовы к наступлению на Идлиб, в Даръа командир ССА перешел на сторону ИГ

    22:30  18 Сентября 2017
    854

    Сирия новости 18 сентября 22.30: 3000 протурецких боевиков готовы к наступлению на Идлиб, в Даръа командир ССА перешел на сторону ИГ

    Сирия, 18 сентября. ССА заявила о готовности 3000 боевиков к наступлению на Идлиб, в Даръа командир ССА перешел на сторону ИГ*, САА при поддержке ВКС РФ продолжает зачистку востока Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: оказывают поддержку САА в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске и Даръа, при поддержке ВКС РФ продолжают зачистку Хамы от ИГ.

    «Исламское государство»: ведет минометный обстрел Саламии, теряет позиции в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: казнила трех подозреваемых в убийстве «Белых касок» в Идлибе.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF в Алеппо, заявляет о готовности 3000 боевиков зайти в Идлиб.

    Курды: противостоят ССА в Алеппо.

    Сирия новости 18 сентября 22.30: 3000 протурецких боевиков готовы к наступлению на Идлиб, в Даръа командир ССА перешел на сторону ИГ

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 18 сентября 22.30: 3000 протурецких боевиков готовы к наступлению на Идлиб, в Даръа командир ССА перешел на сторону ИГ

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает наносить удары по позициям радикальных боевиков в районе Айн Тарма Восточной Гуты. Masar Press Agency пишет, что правительственные войска используют тяжелую артиллерию. Информационное агентство также сообщает, что в районе Джобар армия САР предприняла попытку наступления на зоны дислокации радикальных формирований с танками Т-72. Однако боевики отбили атаку сирийской армии. В настоящий момент войска Башара Асада ведут ракетный обстрел позиций радикалов.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 18 сентября 22.30: 3000 протурецких боевиков готовы к наступлению на Идлиб, в Даръа командир ССА перешел на сторону ИГ

    RFS Media зафиксировало ожесточенные столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF) на фронтах Дарат Изза и Таль Жижан в провинции Алеппо. Информации о потерях сторон на данный момент нет. Ранее сообщалось, что боестолкновения противников отмечались в окрестностях поселения Хазван, а также в районах Абла и Хзоран. Кроме того, антиправительственная «свободная армия» открыла минометный огонь по районам Мараназ и Манег.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 18 сентября 22.30: 3000 протурецких боевиков готовы к наступлению на Идлиб, в Даръа командир ССА перешел на сторону ИГ

    На западе провинции Даръа один из командиров Сирийской свободной армии (ССА) Абу Омар аль-Жбави покинул антиправительственную группировку, чтобы вступить в ряды «Исламского государства»*. Об этом сообщило информационное агентство Yaqeen. Напомним, на территории региона продолжается противостояние между ССА и группировками, подконтрольными ИГИЛ*.

    Информационный канал Сирийской свободной армии (ССА) в Twitter (@BehzadMoezi) пишет, что правительственные войска ведут обстрел позиций боевиков в административном центре провинции Даръа. Официально данная информация не подтверждена.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 18 сентября 22.30: 3000 протурецких боевиков готовы к наступлению на Идлиб, в Даръа командир ССА перешел на сторону ИГ

    Боевики Сирийской свободной армии (ССА) заявляют о своей готовности войти в Идлиб. По данным, опубликованным местным источником в социальной сети Twitter (@hadd199333) на границе Турции и Сирии ждут команды 3000 хорошо подготовленных протурецких боевиков «свободной армии».

    В городе Сармин боевики «Тахрир аш-Шам» казнили трех подозреваемых в убийстве семи членов организации «Белые каски», сообщает Telegram-канал (@SRNN2011). Напомним, в середине августа неизвестные ворвались в штаб «Белых касок», убили семь человек и забрали все имевшееся оборудование.

    Провинция Хама

    Сирия новости 18 сентября 22.30: 3000 протурецких боевиков готовы к наступлению на Идлиб, в Даръа командир ССА перешел на сторону ИГ

    Сирийская арабская армия (САА) при содействии ВКС РФ продолжает зачистку от террористов ИГ восточной части провинции Хама. Один из местных источников сообщает в своем микроблоге в Twitter (@arabi_today), что правительственные войска взяли под контроль населенный пункт Аль-Маддамия.

    В свою очередь террористы «Исламского государства» продолжают вести минометный обстрел города Саламия. Об этом пишет Masar Press Agency на своей странице в Twitter (@MasarPressNet).

    Ирак

    Сирия новости 18 сентября 22.30: 3000 протурецких боевиков готовы к наступлению на Идлиб, в Даръа командир ССА перешел на сторону ИГ

    Возле университета города Киркук прогремел взрыв. Alsumaria News сообщает, что неизвестные боевики заминировали личный автомобиль одного из профессоров учебного заведения. В результате инцидента мужчина получил тяжелые ранения и был доставлен в ближайшую больницу.

    ВВС Ирака нанесли удар по зонам дислокации «Исламского государства» в горах Макхуль на севере провинции Салах эд-Дин, передает Alsumaria News. В результате боевого вылета были ликвидированы полевой командир ИГИЛ и три террориста, находившиеся с ним.  

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #исламское государство #ирак #саа #сса #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 18 сентября 22.30: 3000 протурецких боевиков готовы к наступлению на Идлиб, в Даръа командир ССА перешел на сторону ИГ
    Сирия новости 18 сентября 19.30: в аэропорту Дейр эз-Зора впервые за три года приземлился самолет, коалиция бомбит Ракку снарядами с белым фосфором
    Сирия новости 18 сентября 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, YPG арестовали беженцев в Хасаке
    Сирия новости 18 сентября 12.30: ИГ ведет ракетный обстрел Саламии, командир «Тахрир аш-Шам» застрелен в Идлибе
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