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Россия
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Политика
Россия и Китай выступают за дипломатическое решение кризиса в Сирии и КНДР — МИД РФ
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    Россия и Китай выступают за дипломатическое решение кризиса в Сирии и КНДР — МИД РФ

    21:01  18 Сентября 2017
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    Россия и Китай выступают за дипломатическое решение кризиса в Сирии и КНДР — МИД РФ

    Нью-Йорк, 18 сентября. Россия и Китай убеждены в безальтернативности дипломатического путин урегулирования конфликта в Сирии и на Корейском полуострове. Об этом заявили главы МИД РФ и КНР Сергея Лавров и Ван И по итогам встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    По данным пресс-­службы МИД РФ, в ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на КНДР и Сирию. По итогам встречи министры подтвердили общее мнение о безальтернативности урегулирования кризиса в Сирии и КНДР исключительно политико-дипломатическими средствами.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #оон #кндр #китай #корейский полуостров
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