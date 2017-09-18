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Нью-Йорк, 18 сентября. Россия и Китай убеждены в безальтернативности дипломатического путин урегулирования конфликта в Сирии и на Корейском полуострове. Об этом заявили главы МИД РФ и КНР Сергея Лавров и Ван И по итогам встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По данным пресс-­службы МИД РФ, в ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на КНДР и Сирию. По итогам встречи министры подтвердили общее мнение о безальтернативности урегулирования кризиса в Сирии и КНДР исключительно политико-дипломатическими средствами.