Километровая пробка образовалась в центре Москвы после столкновения пяти машин

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Москва, 18 сентября. Километровая пробка образовалась в центре Москвы после столкновения пяти автомобилей, сообщили в столичном управлении ГИБДД.

«На 1-й Тверской-Ямской улице по стороне в область столкнулись пять автомобилей», — констатировали представители управления.

Отмечается, что в результате массовой аварии пострадавших нет. Однако из-за этого инцидента в центре Москвы образовалась километровая пробка.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. На данным момент выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее стало известно, что три человека погибли при столкновении двух автобусов в Нью-Йорке. О трагедии сообщили городские власти.