Трамп и Си Цзиньпин договорились максимизировать давление на Северную Корею

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Вашингтон, 18 сентября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонные переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом проинформировала в понедельник пресс-служба Белого дома.

В ходе диалога стороны договорились усилить политическое давление на власти Северной Кореи.

«Два лидера приняли на себя обязательство максимизировать давление на КНДР через активную реализацию резолюций Совбеза ООН», — указано в заявлении.

Как ранее сообщал телеканал «360», США и Южная Корея планируют провести новые военные учения в октябре 2017 года.