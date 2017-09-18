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Взрыв прогремел в центре Луганска
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    Взрыв прогремел в центре Луганска

    20:47  18 Сентября 2017
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    Взрыв прогремел в центре Луганска

    Луганск, 18 сентября. Сильный взрыв прогремел в понедельник вечером в центре Луганска, сообщил источник в силовых структурах Луганской народной республики.

    В центре Луганска вечером в понедельник, 18 сентября, прогремел мощный взрыв. Предположительно, он произошел в районе памятника десантникам, расположенного около Украинского академического музыкально-драматического театра на Оборонной улице — одной из главных в городе.

    По словам источника, горит установленная на пьедестале БМП. Огонь ликвидируют пожарные.

    Взрыв прогремел в центре Луганска

    Обстоятельства инцидента, а также информация о возможных пострадавших и погибших на данный момент уточняется.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #памятник #взрыв #лнр #луганск
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