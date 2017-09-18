Генсек ООН хочет обсудить с Лавровым Сирию и Донбасс

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Нью-Йорк, 18 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планирует обсудить на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопросы, связанные с Сирией, Украиной и Ближним Востоком. Об этом рассказал пресс-секретарь генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Нет конкретного времени и даты, но эта двусторонняя встреча будет. Есть ряд вопросов для обсуждения: Сирия, Украина, ситуация на Ближнем Востоке и многое другое», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало издание Газета.Ru, глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров провел переговоры с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.