Меркель раскрыла свою тайную мечту, связанную с Россией
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Берлин, 18 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что мечтает совершить путешествие по России.
Меркель на встрече с детьми рассказала о своих мечтах. Канцлер Германии отметила, что хотела бы путешествовать по Северной Америке и России.
«Когда-нибудь (отправиться в путешествие. — Прим. ФАН) в Скалистые горы и когда-нибудь — по России, по Транссибирской магистрали», — констатировала глава Германии.
При этом Меркель подчеркнула, что ее любимой страной является Германия.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию Funke высказалась против ослабления санкций в отношении России.