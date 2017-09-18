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Меркель раскрыла свою тайную мечту, связанную с Россией
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    Меркель раскрыла свою тайную мечту, связанную с Россией

    20:50  18 Сентября 2017
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    Меркель раскрыла свою тайную мечту, связанную с Россией

    Берлин, 18 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что мечтает совершить путешествие по России.

    Меркель на встрече с детьми рассказала о своих мечтах. Канцлер Германии отметила, что хотела бы путешествовать по Северной Америке и России.

    «Когда-нибудь (отправиться в путешествие. — Прим. ФАН) в Скалистые горы и когда-нибудь  — по России, по Транссибирской магистрали», — констатировала глава Германии.

    При этом Меркель подчеркнула, что ее любимой страной является Германия.

    Меркель раскрыла свою тайную мечту, связанную с Россией

    Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию Funke высказалась против ослабления санкций в отношении России.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #меркель #россия #германия #путешествие #мечта
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