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В Сирии началось создание зоны деэскалации в Идлибе: как Турция и Россия могут развалить «Хайят Тахрир аш-Шам»
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    В Сирии началось создание зоны деэскалации в Идлибе: как Турция и Россия могут развалить «Хайят Тахрир аш-Шам»

    8:15  20 Сентября 2017
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    В Сирии началось создание зоны деэскалации в Идлибе: как Турция и Россия могут развалить «Хайят Тахрир аш-Шам»

    Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Турции стянули к границе с Сирией 80 бронированных военно-транспортных средств. Предполагается, что Турция и так называемая «Свободная сирийская армия» (ССА) также отправят 25 тысяч бойцов для реализации договоренностей по зоне деэскалации в провинции Идлиб, которая была создана по итогам шестого раунда переговоров в Астане.

    Однако сегодня в Сети появилась видеозапись, на которой большая колонна техники боевиков террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»* (запрещено в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам» выдвинулась к сирийско-турецкой границе на северо-западе Идлиба.

    Начальник центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов прокомментировал Федеральному агентству новостей (ФАН) ситуацию, которая сейчас разворачивается в северной сирийской провинции:

    «На шестом раунде переговоров в Астане было принято решение о создании в Идлибе зоны деэскалации. Но здесь встает вопрос в механизмах. Есть много различных версий, потому что официальных заявлений по этому поводу пока еще не было. Но ясно, что зону деэскалации будут создавать, в первую очередь, с участием турецкого и российского контингента».

    Как рассказал эксперт, скорее всего, на севере провинции Идлиб будет создана так называемая свободная зона от «Хайят Тахрир аш-Шам» под эгидой турецких сил:

    «Там будут расположены силы «умеренной» оппозиции и, видимо, какой-то турецкий контингент либо мониторинговые группы. На юге, в районе провинции Хама, будет точно так же создана зона, где будут находиться российские наблюдатели. А посередине будет зона, куда отодвинут силы «Хайят Тахрир аш-Шам», где он будет лишен и какой-либо возможности выхода на границу, и логистической поддержки  снабжения, постепенно распадаясь. Частично мы сейчас этот процесс и наблюдаем. Есть еще иные варианты, но этот, скажем так, наиболее активно обсуждаемый».

    В Сирии началось создание зоны деэскалации в Идлибе: как Турция и Россия могут развалить «Хайят Тахрир аш-Шам»

    Эксперт отметил, что о военной операции именно против «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе речи не велось:

    «Видимо будут пытаться этого избежать, чтобы «Хайят Тахрир аш-Шам» был просто изолирован и не представлял уже такой угрозы. Насколько это удастся сделать — здесь много вопросов. Тем более, «Хайят Тахрир аш-Шам» сейчас готовит или уже начал операцию против группировки «умеренной» оппозиции «Нур ад-Дин аз-Зенки», то есть пытается как-то выжить в этой ситуации. Он также стягивает войска к границе, опасаясь турецких атак».

    По словам нашего собеседника, репутация и имидж «Хайят Тахрир аш-Шам» значительно ослабли в последнее время:

    «Хайят Тахрир аш-Шам» обвиняет группировки «умеренной» оппозиции в том, что те отказались от войны с правительством Башара Асада и идут на мирные соглашения. При этом сам, по факту, не ведет никаких значительных операций, показательных обстрелов против правительственных сил, а занимается тем, что нападает на фракции «умеренной» оппозиции. Естественно, это вызвало раскол и среди самого «Хайят Тахрир аш-Шам». Оттуда вышли «Нур ад-Дин аз-Зенки», «Джейш аль-Ахрар». Аль-Мухайсини и другие известные шейхи покинули альянс, заявив, что идея «Хайят Тахрир аш-Шам» была в том, чтобы объединить повстанцев, а он занимается вместо объединения, войной против них».

    В Сирии началось создание зоны деэскалации в Идлибе: как Турция и Россия могут развалить «Хайят Тахрир аш-Шам»

    Поэтому, как считает эксперт, если в этих условиях «Хайят Тахрир аш-Шам» удастся совместными усилиями именно изолировать, то возможно удастся обойтись без серьезных военных операций.

    «Он будет распадаться на отдельные группы, которые будут переходить в лагерь «умеренной» оппозиции. В итоге крыло «Аль-Каиды»* (запрещено в РФ), которое ассоциируется, прежде всего, с Абу Мохаммедом Аль-Джолани, маргинализируется и потеряет связь, так скажем, с сирийской оболочкой и будет вынуждено искать себе другую «работу», возможно даже за рамками Сирии».

    По мнению эксперта, идея военной операции против «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе чревата осложнениями:

    «Альянс «Джебхат ан-Нусры» контролирует такие города как Маарет аль-Нуман, Саракеб, тот же самый Идлиб. Если будет проводиться полноценная военная операция, это будут опять бомбардировки, обстрелы этих городов, что будет сопровождаться гибелью мирного населения и приведет лишь к усилению позиций «Хайят Тахрир аш-Шам»».

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сирия #турция #идлиб #джебхат ан-нусра #хайят тахрир аш-шам
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