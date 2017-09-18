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У несостоявшейся дочери Сальвадора Дали требуют возместить судебные издержки
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    У несостоявшейся дочери Сальвадора Дали требуют возместить судебные издержки

    19:55  18 Сентября 2017
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    У несостоявшейся дочери Сальвадора Дали требуют возместить судебные издержки

    Мадрид, 18 сентября. Испанская прокуратура потребовала взыскать судебные издержки с испанки Пилар Абель, по требованию которой была проведена эксгумация Сальвадора Дали.

    Пилар Абель утверждала, что является дочерью художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Она через суд добилась эксгумации тела и проведения экспертизы ДНК. Однако анализ ДНК останков Сальвадора Дали показал, что легендарный художник не был отцом Пилар Абель. Сегодня суд Мадрида окончательно подтвердил результаты генетической экспертизы и установил, что испанка Пилар Абель не является дочерью Сальвадора Дали.

    Стоит отметить, что Пилар Абель претендовала на родство с Сальвадором Дали, а также на авторские права его картин и 25% его наследства, что составляет сумму в размере 300 миллионов евро.

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    Автор: Алексей Громов
    #испания #днк #дочь #сальвадор дали
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