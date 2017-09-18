Два автобуса столкнулись в Нью-Йорке, есть жертвы

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Нью-Йорк, 18 сентября. Три человека погибли при столкновении двух автобусов в Нью-Йорке, сообщили городские власти.

Авария произошла около шести утра по местному времени. Туристический автобус столкнулся с городским маршрутным автобусом. После этого, одно из транспортных средств врезалось в здание, из-за чего произошло возгорание.

По последним данным, в результате этого жуткого ДТП погибли три человека. Кроме того, сообщается о десятках раненых. Есть ли среди пострадавших российские туристы — не сообщается.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП с шестью машинами на трассе «Дон» в Краснодарском крае.