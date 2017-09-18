Сирия сегодня: 35 отрядов боевиков перейдут на сторону армии САР, авиабаза Дейр эз-Зора в безопасности

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Сирия, 18 сентября. Тридцать пять отрядов боевиков подтвердили готовность перейти на сторону сирийских правительственных войск в зоне деэскалации Идлиб. Правительственные силы САР при поддержке ВКС РФ отбросили террористов ИГИЛ* (запрещенная в РФ группировка – прим. ред.) на 10 км от авиабазы Дейр эз-Зора. Последние новости ближневосточной страны – в материале Федерального агентства новостей.

Боевики переходят на сторону САР

Командование 35 отрядов боевиков подтвердило готовность перейти на сторону правительственных войск Сирии в зоне деэскалации Идлиб. Об этом рассказали в Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

«В восточной зоне деэскалации Идлиб по итогам проведенных переговоров с лидерами незаконных вооруженных формирований подтвердили готовность перейти на сторону правительственных войск 35 отрядов боевиков», — значится в сообщении.

Как отмечается, в провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий присоединились еще три населенных пункта: Телль-Биса, Эль-Ганто и Умм-Шаршух. Подчеркивается, что Центр по примирению совместно с Комитетами национального примирения зон деэскалации продолжает работу, направленную на создание благоприятных условий для возвращения беженцев к местам постоянного проживания.

Авиабаза Дейр эз-Зора в безопасности

Вооруженные силы Сирии при активной поддержке союзных военизированных подразделений и ВКС РФ отбросили боевиков ИГИЛ более чем на 10 километров от авиабазы, находящейся на востоке города Дейр эз-Зор.

«Сирийская армия обеспечила безопасный периметр авиабазы Дейр эз-Зор, отбросив террористов более чем на десять километров, таким образом аэродром готов принимать и отправлять самолеты», — значится в сообщении штаба операции войск.

Напомним, в понедельник на авиабазе приземлились первые два транспортных самолета с боеприпасам и предметами первой необходимости для армии САР, которая ведет наступление на позиции террористов в Дейр эз-Зоре. Сирийская армия и правительственные силы впервые за время конфликта в САР в понедельник форсировали западный берег реки Евфрат в боевых условиях, тем самым начав операцию по зачистке от террористов северных окраин Дейр эз-Зора.

РФ и США ведут постоянный диалог по Сирии

Власти России и США ведут постоянный диалог по Сирии на экспертном уровне. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов.

Ранее стало известно, что представители Москвы и Вашингтона могут провести встречу по ситуации в сирийском городе Дейр эз-Зор. На встрече предполагается обсудить зоны ответственности сторон и координацию действий по борьбе с радикальными исламистами.

Напомним, 5 сентября сирийские войска прорвали более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки «Исламское государство»*. Сегодня, 18 сентября, войска САР при поддержке ВКС РФ форсировали реку Евфрат в районе Дейр эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов, и в настоящее время развивают наступление в восточном направлении.

* Организация запрещена на территории РФ.