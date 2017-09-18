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Фильм Анджелины Джоли выдвинут на «Оскар» от Камбоджи
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    Фильм Анджелины Джоли выдвинут на «Оскар» от Камбоджи

    20:30  18 Сентября 2017
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    Фильм Анджелины Джоли выдвинут на «Оскар» от Камбоджи

    Пномпень, 18 сентября. Власти Камбоджи выдвинули фильм Анджелины Джоли на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

    Как передает издание «Ридус», речь идет кинокартине «Сначала они убили моего отца». Фильм основан на мемуарах правозащитницы Лун Ун, которая пережила проводившийся «красными кхмерами» террор.

    Как ранее сообщала Газета.Ru, Академия кинематографических искусств и наук назвала новых лауреатов почетной премии «Оскар».

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    Автор: Алексей Громов
    #джоли
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