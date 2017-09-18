Декларация Трампа о реформе ООН получила «фантастический отклик»

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Нью-Йорк, 18 сентября. Предложенную президентом США Дональдом Трампом декларацию о реформе ООН поддержали 128 стран, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Хейли рассказала о небывалой поддержке декларации Трампа.

«Отклик, который мы получили, был просто фантастическим: 128 стран подписали декларацию с сегодняшнего утра», — констатировала американский постпред в ООН.

Ранее Трамп заявил, что ООН не добивается эффективных результатов из-за бюрократии и неправильного менеджмента организации. Он подчеркнул, что США нужна ООН, которая восстановит доверие людей по всему миру.