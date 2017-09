Привет из 80-х: как американцы 40 лет создают «супертанк», чтобы «запугать» РФ и КНР

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Why Russia and China Will Hate America's New Super Tank («Почему Россия и Китай возненавидят новый американский супер-танк?») автора Криса Осборна, опубликованной аналитическим изданием The National Interest.

Продвинутые сетевые и цифровые технологии, новейшие системы прицеливания, усовершенствованные датчики — все это лишь некоторые из ключевых элементов нового американского супер-танка, которые позволят успешно противостоять на поле боя российскому T -14 или китайскому танку третьего поколения 99-го типа.

Прототип SEP v4, тестирование которого намечено на 2021 год, будет оснащен новейшей технологией лазерного дальномера, цветными камерами, интегрированными бортовыми сетями, современными метеорологическими датчиками, линиями передачи боеприпасов, лазерными предупредительными приемниками и гораздо более смертоносными 120-миллиметровыми снарядами для танковых пушек.

Разработчики заявили, что первый танк MIA2 SEP v3 (построенный General Dynamics Land Systems) появится уже в этом месяце — в рамках программы поставки изначальных прототипов.

«Конечная цель армии США состоит в том, чтобы модернизировать весь парк транспортных средств M1A2 — а это более 1500 танков», — рассказала представительница компании PEO GCS Эшли Гивенс.

Новые танки v3 будут оснащены усовершенствованными технологиями связи, смогут похвастаться повышенной степенью надежности и устойчивости, а также эффективностью использования топлива и усовершенствованной броней. В танк будет встроен дополнительный блок питания для эффективности использования топлива и бортовых электрических систем.

«Abrams существует с начала 80-х годов, и при создании оригинальных танков инженеры поставили себе цель обеспечить возможность для будущей модернизации. За прошедшие годы значительно улучшились и возможности датчиков, и мобильность, и летальность, и надежность, а также броня и ситуационная осведомленность», — сказал в интервью вице-президент General Dynamics Land Systems.

По словам разработчиков General Dynamics Land Systems, новый танк будет оснащен дисплеем с высоким разрешением для наводчика и командира, панелью управления водителя, пультом управления пулеметчика.

Кочман добавил, что переход к заменяемым линейным модулям дает значительные преимущества танкам Abrams.

«В настоящее время, чтобы начать ремонт или модернизацию линейного модуля, вы должны полностью вытащить блок, перенести его на специальный стенд и внести какие-либо изменения. Инновация состоит в том, что устранить неполадку или внести изменения теперь возможно на уровне карты. Карта построена так, что вы можете ее удалить и заменить, и при этом вам не придется менять и реконструировать весь блок», — сказал Кочман.

Ожидается также, что Abrams получит усовершенствованную систему отслеживания, которая использует технологию GPS для быстрого обновления карты местности с иконками, обозначающими дружественные и вражеские позиции.

Система, называемая Joint Battle Command Platform, использует чрезвычайно быструю сеть «Blue Force Tracker 2 Satcom», способную значительно сократить время обновления данных. Быстрое обновление карты местности и данных о боевых условиях может принести решающие преимущества в борьбе с врагами.

Текущее производство M1A2 SEP v3 перейдет на конфигурацию v4 в 2023 году. Модернизация запланирована на 2023, а готовый усовершенствованный танк может появиться на поле боя в 2025.

«General Dynamics Land Systems поставит для армии США семь прототипов M1A2 SEPv4. Первоначальная стоимость этого контракта оценивается в 311 млн долларов », — говорится в заявлении компании.

Продвинутые сетевые и цифровые технологии, новейшие системы прицеливания, усовершенствованные датчики — некоторые из ключевых элементов нового американского супер-танка, которые позволят успешно противостоять на поле боя российскому T -14 или китайскому танку третьего поколения 99-го типа.

Официальные представители армии США также заявили, что многие детали обновления танковых систем не могут быть разглашены по соображениям безопасности, но они рассказали, что многие усовершенствования стали возможны благодаря использованию новых инфракрасных датчиков.

Передовые инфракрасные датчики создают картинку более высокого разрешения и более детальную цифровую визуализацию, дают способность обнаруживать противника на дальних дистанциях, несмотря на неблагоприятные погодные условия – такие, как дождь, пыль или туман.

Датчики заднего вида и системы обнаружения лазеров также являются одними из многих усовершенствований v4. Новые метеорологические датчики будут позволять танкам «Абрамс» лучше предугадывать погоду и адаптироваться к ней а также к боевых условий.

«Метеорологические датчики интегрируются в систему управления огнем. Они помогают повысить точность прицеливания», — добавил представитель компании.

M1A2 SEP v4 также будет оснащен 120-миллиметровыми снарядами для танковых пушек.

Главная идея предстоящей модернизации состоит в том, чтобы усовершенствовать те системы, которые будут интегрироваться в уже существующую модель танка. Однако уже начато обсуждение и планирование создания абсолютно новых моделей, которые появятся предположительно к 2030-м годам.

«Мы всегда ищем способы улучшить системы защиты и броню на наших танках, поэтому работа над Активными системами защиты (Active Protection Systems) – одно из наших приоритетных направлений», — сообщил представитель GDLS.

Активные системы защиты или APS — это технология, которая использует датчики и радары, компьютерную обработку, а также технологию управления огнем для поиска, нацеливания и нейтрализации огневой мощи противника.

Системы такого рода разрабатывались на протяжении многих лет, однако быстрый технологический прогресс вражеских танковых систем и вооружений подталкивает компанию к более быстрым испытаниям и разработке APS для своего парка танков.