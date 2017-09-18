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Президент Армении поручил увеличить население до четырех миллионов человек
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    Президент Армении поручил увеличить население до четырех миллионов человек

    19:24  18 Сентября 2017
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    Президент Армении поручил увеличить население до четырех миллионов человек

    Ереван, 18 сентября. Президент Армении Серж Саргсян призвал увеличить население страны до четырех миллионов человек к 2040 году. Об этом глава государства заявил во время открытия шестого форума «Армения-Диаспора» в Ереване.

    Саргсян подчеркнул, что к 2040 году население страны должно составить четыре миллиона человек. Он уточнил, что прирост должен быть достигнут исключительно путем увеличения рождаемости и продолжительности жизни, передает «Ридус».

    «Целеустремленность предполагает достижение в течение предстоящих 25 лет серьезных показателей иммиграции в Армению», — цитируют его местные СМИ.

    Президент Армении поручил увеличить население до четырех миллионов человек

    Отметим, что на 31 июля этого года население Армении составляло 2 миллиона 979 тысяч человек. За рубежом при этом проживают порядка семи-восьми миллионов граждан Армении.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #армения #саргсян #население
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