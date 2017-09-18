Новости США: 128 стран поддержали декларацию Трампа по реформе ООН

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США, 18 сентября. Постпред США при ООН Никки Хейли рассказала о поддержке предложенной Трампом декларации реформирования организации; Хиллари Клинтон критикует Берни Сандерса; Рекс Тиллерсон рассказал о плане «мирного давления» США на Северную Корею. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Поддержка реформы ООН

Почти 130 стран подписали предложенную США декларацию о реформе ООН, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на постоянного представителя Соединенных Штатов при всемирной организации Никки Хейли.

Открывая встречу по реформе ООН с участием американского президента Дональда Трампа, Хейли сказала, что в истории ООН «настал новый день».

«128 стран подписали декларацию по состоянию на сегодняшнее утро, и мы продолжаем подсчет, — сообщила Хейли, добавив, что в работе ООН «наступят изменения».

Хиллари критикует Сандерса

Недавно Хиллари Клинтон раскритиковала сторонников Берни Сандерса за то, что они не голосовали за нее, а самого Берни — за то, что ему было все равно, кто выиграет на выборах: Клинтон или Трамп, сообщает служба новостей телеканала CNN.

Берни Сандерс ответил, что сделал все, что смог, чтобы выиграла именно Клинтон. И напомнил, что в 2008 году те, кто изначально голосовал за Хиллари, в итоге проголосовали за консерватора Джона Маккейна, а не демократа Барака Обаму.

Расследование встречи Трампа-младшего с российским адвокатом

Ознакомившись с показаниями Дональда Трампа-младшего, данными во время закрытого заседания судебного комитета сената, главный представитель демократической партии в комитете Дайэнн Файнстайн сказала, что она, как и председатель судебного комитета, хотели бы, чтобы Трамп-младший выступил с показаниями относительно встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой публично, сообщает служба новостей телеканала CNN. Файнстайн также сказала, что комитет набрал двух дополнительных следователей, и пригрозила вызвать в суд Пола Манафорта, если он не решится предстать перед комитетом добровольно.

Семейная идиллия Трампов

СМИ запечатлели самый неловкий момент между Меланьей и ее супругом, сообщает People.

Во время выступления на авиабазе «Эндрюс», штат Мэриленд, Меланья выступила с речью, в которой представила публике мужа. По окончании ее речи президент, вместо того, чтобы обнять жену, крепко пожал ей руку, а потом подтолкнул в сторону выхода со сцены.

«Мирное давление» на КНДР

Госсекретарь Рекс Тиллерсон сказал, что США ищут мирного разрешения конфликта с Северной Кореей, но если все дипломатические попытки провалятся, Штаты готовы применить военную силу, сообщает агентство Вloomberg.

На генеральной Ассамблее ООН Дональд Трамп собирается призвать союзников выступить против угрозы, которую представляет собой Северная Корея. Тиллерсон назвал стратегию, которой Штаты собираются придерживаться в отношении КНДР, «компанией мирного давления», основанной на четырех пунктах: США не будут пытаться сменить режим в стране или пытаться привести ее к краху, не будут пытаться объединить две Кореи, не будут искать повода ввести в Северную Корею войска.

Америка останется в Парижском соглашении на своих условиях

Советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер сказал, что Трамп может не выходить из Парижского климатического соглашения, если в него внесут изменения, выгодные американцам, сообщает ABC News.

Еще в июне Трамп заявил, что собирается выйти из Парижского соглашения о климате, мотивируя это тем, что документ совершенно не выгоден США. Макмастер пояснил, что Трамп не против соглашения, он просто хочет более эффективных подходов в решении проблем климата и энергетики. Кроме того, Макмастер отметил, что они занимаются разработкой новых способов защиты американцев от террористов, и запрет на въезд мусульман нужно детально проработать.

Трамп придумал кличку лидеру КНДР

В одном из твитов Трамп придумал прозвище для Ким Чен Ына, сообщает New York Post.

Он назвал его Rocket man — человеком-ракетой, о котором поет Элтон Джон.

Безумные в Марселе

В Марселе женщина облила четырех студенток из США кислотой, сообщает Boston Globe. Девушкам оказали первую помощь, и, похоже, студентки избежали серьезных травм. Мотивы преступления остаются неизвестными, но французские власти уверены, что это не террористическая атака. Скорее всего, на преступление женщину толкнули психические заболевания, которыми она страдает.

21 штат разрешил марихуану

В Нью-Гэмпшире декриминализована марихуана, сообщает Bangor Daily News.

Нью-Гэмпшир присоединился к 20 штатам, которые уже ослабили наказание за владение марихуаной. Новый закон ослабил наказание за владение небольшим количеством (до 21 грамма) марихуаны: теперь это будет всего лишь штраф размером до 300 долларов. Полиция не сможет арестовывать граждан за наличие марихуаны, поскольку теперь это не уголовное преступление

«Эмми-2017»: итоги

В воскресенье прошло вручение премий «Эмми-2017», сообщает служба новостей телеканала CNN.

Большую часть наград вручили сериалу «Рассказ служанки». Лучшим комедийным сериалом был назван «Вице-президент», а лучшим мини-сериалом стал «Большая маленькая ложь».