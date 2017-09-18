Сирия сегодня: САА и ВКС РФ атаковали ИГИЛ на острове близ Дейр эз-Зора, в Хаме нейтрализован эмир «Тахрир аш-Шам»

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Сирия, 18 сентября. Сирийские войска атаковали позиции ИГИЛ* на острове близ Дейр эз-Зора; в Идлибе ликвидирован один из главарей «Хайят Тахрир аш-Шам»; в Хаме сирийские военные нашли тайник с боеприпасами ИГИЛ. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

САА и ВКС РФ атаковали островные позиции ИГ*

На фоне поступивших сообщений о том, что элитные сирийские силы перешли на восточный берег реки Евфрат, появилась информация о том, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ осуществила переправку на стратегический остров Хавиджат Сакр, принадлежащий «Исламскому государству»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), расположенный к востоку от города Дейр эз-Зор, передает ливанское информагентство Al-Masdar.

Несколько часов назад появилась информация о том, что военнослужащие армии Башара Асада нанесли удары по позициям ИГИЛ на указанном острове. Размер штурмовых сил правительственных сил в настоящее время неизвестен, также неизвестна и численность боевиков ИГИЛ, укрывшихся на острове.

Если сирийские силы освободят остров Сакр, то боевики ИГИЛ, попавшие в ловушку в городе Дейр эз-Зор, очутятся в дополнительной изоляции, и их шансы на спасение или безопасное пересечение Евфрата (единственный в настоящее время открытый маршрут) будут значительно снижены.

Ликвидация эмира «Хайят Тахрир аш-Шам»

Еще один высокопоставленный лидер коалиции боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (состроит преимущественно из экстремистов сирийской ветви «Аль-Каиды»* — «Джебхат ан-Нусра»* — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) был нейтрализован в северо-западной части провинции Идлиб, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Абу Ясир аль-Шами — эмир, отвечавший за перераспределение недвижимости для боевиков в Идлибе и прочие экономические дела, был убит прошлой ночью, когда он проходил через город Харм в северной сельской местности Идлиба.

Согласно имеющимся данным, автомобиль лидера экстремистов был обстрелян несколькими нападавшими. Он был убит мгновенно. Убийцы, совершившие нападение, остаются неизвестными: либо это отдельные лица, либо группа. Никакая фракция вооруженной оппозиции или союзники сирийской армии не взяли на себя ответственность за произошедшее.

Тайник ИГИЛ в Хаме

В поселке Абу Аль-Ханая, расположенном неподалеку от города Саламия в провинции Хама, спецподразделения САА обнаружили большое количество стрелкового оружия, боеприпасов и ракетных снарядов, сообщает сирийское информагентство SANA.

По данным корреспондента SANA, после восстановления контроля над городом Акербат в поселке Абу Аль-Ханая найдены мастерская по ремонту оружия, склад боеприпасов и бронеавтомобиль, принадлежавшие ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.