Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: на северо-востоке города Камышлы прогремел мощный взрыв
Новости Сирии
Сирия сегодня: САА и ВКС РФ атаковали ИГИЛ на острове близ Дейр эз-Зора, в Хаме нейтрализован эмир «Тахрир аш-Шам»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: САА и ВКС РФ атаковали ИГИЛ на острове близ Дейр эз-Зора, в Хаме нейтрализован эмир «Тахрир аш-Шам»

    19:16  18 Сентября 2017
    988

    Сирия сегодня: САА и ВКС РФ атаковали ИГИЛ на острове близ Дейр эз-Зора, в Хаме нейтрализован эмир «Тахрир аш-Шам»

    Сирия, 18 сентября. Сирийские войска атаковали позиции ИГИЛ* на острове близ Дейр эз-Зора; в Идлибе ликвидирован один из главарей «Хайят Тахрир аш-Шам»; в Хаме сирийские военные нашли тайник с боеприпасами ИГИЛ. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    САА и ВКС РФ атаковали островные позиции ИГ* 

    На фоне поступивших сообщений о том, что элитные сирийские силы перешли на восточный берег реки Евфрат, появилась информация о том, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ осуществила переправку на стратегический остров Хавиджат Сакр, принадлежащий «Исламскому государству»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), расположенный к востоку от города Дейр эз-Зор, передает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Несколько часов назад появилась информация о том, что военнослужащие армии Башара Асада нанесли удары по позициям ИГИЛ на указанном острове. Размер штурмовых сил правительственных сил в настоящее время неизвестен, также неизвестна и численность боевиков ИГИЛ, укрывшихся на острове.

    Если сирийские силы освободят остров Сакр, то боевики ИГИЛ, попавшие в ловушку в городе Дейр эз-Зор, очутятся в дополнительной изоляции, и их шансы на спасение или безопасное пересечение Евфрата (единственный в настоящее время открытый маршрут) будут значительно снижены.

    САА и ВКС РФ атаковали островные позиции ИГ

    Ликвидация эмира «Хайят Тахрир аш-Шам»

    Еще один высокопоставленный лидер коалиции боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (состроит преимущественно из экстремистов сирийской ветви «Аль-Каиды»* — «Джебхат ан-Нусра»* — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) был нейтрализован в северо-западной части провинции Идлиб, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Абу Ясир аль-Шами — эмир, отвечавший за перераспределение недвижимости для боевиков в Идлибе и прочие экономические дела, был убит прошлой ночью, когда он проходил через город Харм в северной сельской местности Идлиба.

    Согласно имеющимся данным, автомобиль лидера экстремистов был обстрелян несколькими нападавшими. Он был убит мгновенно. Убийцы, совершившие нападение, остаются неизвестными: либо это отдельные лица, либо группа. Никакая фракция вооруженной оппозиции или союзники сирийской армии не взяли на себя ответственность за произошедшее.

    Сирия сегодня: САА и ВКС РФ атаковали ИГИЛ на острове близ Дейр эз-Зора, в Хаме нейтрализован эмир «Тахрир аш-Шам»

    Тайник ИГИЛ в Хаме

    В поселке Абу Аль-Ханая, расположенном неподалеку от города Саламия в провинции Хама, спецподразделения САА обнаружили большое количество стрелкового оружия, боеприпасов и ракетных снарядов, сообщает сирийское информагентство SANA.

    По данным корреспондента SANA, после восстановления контроля над городом Акербат в поселке Абу Аль-Ханая найдены мастерская по ремонту оружия, склад боеприпасов и бронеавтомобиль, принадлежавшие ИГИЛ.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #дамаск #хама #игил #асад #пальмира #дейр эз-зор #латакия #идлиб #хомс #акербат
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017 1642

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19034

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7884

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6716

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9726
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Декларация Трампа о реформе ООН получила «фантастический отклик»

        Декларация Трампа о реформе ООН получила «фантастический отклик»

        19:45   18 Сентября 2017
        2816
        Ракету ОТРК «Искандер-М» запустили на максимальную дальность на учениях «Запад-2017»

        Ракету ОТРК «Искандер-М» запустили на максимальную дальность на учениях «Запад-2017»

        17:29   18 Сентября 2017
        491
        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26   18 Сентября 2017
        1642
        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        11:36   18 Сентября 2017
        13440