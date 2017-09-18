Сирия: 35 отрядов боевиков готовы перейти на сторону САА в провинции Идлиб

В Избранное

Москва, 18 сентября. Более 30 отрядов боевиков заявили о готовности перейти на сторону правительственных войск Сирии в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«В восточной зоне деэскалации Идлиб по итогам проведенных переговоров с лидерами незаконных вооруженных формирований подтвердили готовность перейти на сторону правительственных войск 35 отрядов боевиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, в провинции Хомс к режиму перемирия присоединились населенные пункты Телль-Биса, Эль-Ганто и Умм-Шаршух. В ведомстве также отметили, что Центр по примирению совместно с Комитетами национального примирения зон деэскалации продолжают работу по созданию благоприятных условий для урегулирования конфликта в Сирии.