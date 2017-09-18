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Новости Сирии
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Политика
Посол Сирии: САА при поддержке ВКС РФ намерена полностью освободить Дейр эз-Зор
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    Посол Сирии: САА при поддержке ВКС РФ намерена полностью освободить Дейр эз-Зор

    20:11  18 Сентября 2017
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    Посол Сирии: САА при поддержке ВКС РФ намерена полностью освободить Дейр эз-Зор

    Москва, 18 сентября. Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, что в ближайшее время правительственные войска при поддержке ВКС РФ полностью освободят Дейр эз-Зор.

    Он также добавил, что Посольство Сирии в России ничего не знает о якобы идущих между Россией и США переговорах о зоне ответственности в провинции Дейр эз-Зор.

    «Мне о таких переговорах неизвестно. Одно могу сказать - сирийская армия намерена полностью освободить Дейр эз-Зор, разумеется, при поддержке российских ВКС», — сказал Хаддад.

    Стоит отметить, что бои за освобождение провинции Дейр эз-Зор одновременно ведут армия Сирии и «Сирийские демократические силы», которые поддерживает международная коалиция во главе с США.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #дейр эз-зор #посол #хаддад
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