Посол Сирии: САА при поддержке ВКС РФ намерена полностью освободить Дейр эз-Зор

В Избранное

Москва, 18 сентября. Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, что в ближайшее время правительственные войска при поддержке ВКС РФ полностью освободят Дейр эз-Зор.

Он также добавил, что Посольство Сирии в России ничего не знает о якобы идущих между Россией и США переговорах о зоне ответственности в провинции Дейр эз-Зор.

«Мне о таких переговорах неизвестно. Одно могу сказать - сирийская армия намерена полностью освободить Дейр эз-Зор, разумеется, при поддержке российских ВКС», — сказал Хаддад.

Стоит отметить, что бои за освобождение провинции Дейр эз-Зор одновременно ведут армия Сирии и «Сирийские демократические силы», которые поддерживает международная коалиция во главе с США.