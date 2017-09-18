Посольство в Таиланде предупредило россиян о тюремном сроке за электронные сигареты

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Бангкок, 18 сентября. Российское посольство в Таиланде напомнило, что курение электронных сигарет на территории страны запрещено законом.

Российские дипломаты напомнили туристам, что даже ввоз и хранение электронных сигарет в Таиланде запрещены.

«В соответствии с таиландским законодательством, ввоз, использование, хранение и ношение на территории Таиланда электронных сигарет и их аналогов запрещены», — сообщили представители посольства на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что использование вейпа или его аналогов в Таиланде может грозить тюремным сроком до 10 лет или штрафом в размере 30 тысяч долларов.