Взрыв в Донецке оказался частью учений

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Донецк, 18 сентября. Взрыв в Донецке, который произошел на бульваре Шевченко в центре города, оказался частью учений МВД ДНР. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в силовых структурах республики.

По его словам, сотрудники МВД ДНР заложили взрывпакет, чтобы сымитировать взрыв. Отмечается, что учения, в которых участвовала прибывшая на место группа РГВО МВД ДНР, прошли успешно.

Ранее сообщалось, что в сточной канаве на бульваре Шевченко в центре Донецка сработало самодельное взрывное устройство.