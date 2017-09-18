Сирия: ВОЗ обеспокоена тяжелым положением беженцев в провинции Ракка

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Женева, 18 сентября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о критическом положении более 180 тысяч внутренне перемещенных лиц в сирийской провинции Ракка. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что более 90 тысяч беженцев из Ракки в настоящее время находятся в городе Табка. Накануне больница в городе Табка получила медикаменты, однако их достаточно для оказания помощи 16 тысячам пациентов.

«Пациенты с диабетом, повышенным давлением и другими хроническими заболеваниями не могут получать необходимые для спасения жизни лекарства, а доступ в лечебные учреждения ограничен ввиду отсутствия безопасности и повреждения некоторых объектов», — указывает ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения расценивает гуманитарную ситуацию на востоке и северо-востоке Сирии как критическую. Организация сообщает о нехватке 10 миллионов долларов на медикаменты.

Ранее стало известно, что возглавляемая США международная коалиция в ходе операции по освобождению сирийской Ракки неоднократно нарушала международное гуманитарное право, передает телеканал «360».