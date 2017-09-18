Хакеры получили данные двух миллионов пользователей CCleaner

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Лондон, 18 сентября. Хакеры получили доступ к данных порядка двух миллионов пользователей ПК CCleaner, скомпрометировав две новые версии программы по оптимизации работы устройств, сообщили в компании Piriform.

Piriform занимается разработкой приложений для читки и оптимизации работы ПК CCLeaner. Как констатировали представители компании, две последние версии (32-битная CCleaner v5.33.6162 и CCleaner Cloud v1.07.3191) были скомпрометированы киберпреступниками.

С помощью этих действий хакеры получили доступ к данным двух миллионов пользователей CCleaner. Однако полученная ими информация не представляет особой значимости, успокоили в Piriform.