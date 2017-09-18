Новости Новороссии: Киев бомбит Донбасс с польских БПЛА, армия ЛНР нашла тайник ВСУ

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Новороссия, 18 сентября. Украинские силовики используют польские беспилотники для нанесения ударов по позициям армии Новороссии. Сотрудники МГБ ЛНР обнаружили под Красным Лучом тайник с вооружением ВСУ. Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

Польские БЛА в Донбассе

ОБСЕ и другие правозащитные организации должны зафиксировать факты применения ВСУ ударных беспилотников польского производства. С таким призывом выступил заместитель командующего армией ДНР Эдуард Басурин.

«Украинские СМИ хвалятся принятием на вооружение силовых структур нового ударного беспилотника «Сокол». БПЛА является летальным оружием, использование которого согласно действующим Минским договоренностям запрещено. При этом данное произведение якобы украинской научной мысли является полностью польской разработкой», — подчеркнул замком корпуса.

При этом Басурин заявил, что использование подобных устройств в Донбассе только способствует эскалации напряженности в и без того кровавом вооруженном конфликте. Именно по этой причине представитель ДНР призывает СММ ОБСЕ обратить внимание на сложившиеся обстоятельства и принять ограничительные меры в отношении украинских властей и их военного руководства.

Напомним, пункт 7 Минского Меморандума от 19 сентября 2014 года подразумевает запрет на использование боевой авиации и БПЛА вдоль линии соприкосновения сторон.

Армия ЛНР вскрыла тайник с оружием ВСУ

Сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР обнаружили вблизи Красного Луча тайник с вооружением и боеприпасами украинских военных, заложенный в 2014 году. Об рассказал заместитель министра государственной безопасности Александр Басов.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также по предотвращению террористической деятельности диверсионных групп, вблизи города Красный Луч в одном из заброшенных зданий сотрудниками Министерства госбезопасности Луганской народной республики выявлен тайник с оружием и боеприпасами украинских силовиков», — подчеркнул представитель народной республики.

Внутри тайника оказались запечатаны автоматы Калашникова, автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет, несколько ручных гранат различных модификаций, патроны для стрелкового вооружения различного калибра, противопехотные мины, пулеметные ленты и т.д.

Донецк опроверг данные о падении БПЛА РФ

Сообщения Киева о крушении БПЛА производства России в Донецкой области — очередной миф, при помощи которого власти Украины пытаются обвинить Москву в мнимой агрессии. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Такой вид беспилотников уже демонстрировали представители Украины: тот же был линолеум, те же белые полоски, это было, кажется, в прошлом году. Если они одно и то же выкладывают, значит, другого показать нечего. Это фейк… Политики украинские говорят, что здесь есть регулярные войска РФ. Соответственно, им нужны факты подтверждающие, поэтому эти фейки они выкидывают», — отметил представитель народной республики.

Напомним, ранее пресс-центр АТО сообщал о падении из-за технического сбоя БПЛА типа «Орлан» российского производства в Донбассе.