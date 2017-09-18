Эксперт рассказал о преимуществах продажи лекарств через интернет

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минздрава о дистанционной розничной торговле лекарствами, инициативой предлагается разрешить продажу безрецептурных лекарственных средств через интернет. Одновременно предлагается запретить продавать дистанционно препараты, для приобретения которых требуется рецепт врача.

Директор по развитию компании RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов говорит, что необходимость разрешить продавать безрецептурные лекарственные препараты через интернет назрела уже очень давно.

«По сути, законодатели перевели огромную отрасль в нелегальное положение. И те игроки, которые продавали лекарства через интернет, должны были либо сворачивать свою деятельность, либо искать обходные пути и лазейки в законе. С точки зрения развития бизнеса, решение государства разрешить продавать через интернет безрецептурные лекарственные препараты является правильным. Запрещать подобную деятельность — это очень странно, неудобства касаются как бизнеса, так и потребителя», — резюмирует Беспалов.

Специалист указывает, что с развитием IT-технологий потребители получили возможность приобретать многие товары через интернет, и у них должно быть право приобрести дистанционно в том числе и лекарственные препараты.

«Я думаю, было бы логично дать бизнесу возможность продавать через интернет любые лекарственные препараты, разумеется, с введением определенных мер контроля за их обращением. Например, в том случае, когда лекарственный препарат требует особых условий хранения», — рассуждает Беспалов.

По словам эксперта, властям стоит сосредоточиться на создании эффективного способа контроля за рынком лекарств в интернете, а не создавать искусственные запреты на реализацию аптечных препаратов и мешать перспективному направлению развиваться.

Законопроектом также предлагается изменить полномочия федеральных органов исполнительной власти при обращении лекарственных препаратов. Наркотические и психотропные лекарственные препараты предлагается добавить в перечень лекарств, которые могут отпускать лицензированные компании, находящиеся в отдаленных населенных пунктах, где нет аптек. Инициатива будет рассмотрена на заседании правительства.