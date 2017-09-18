Группа Rammstein прокомментировала слухи о распаде

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Берлин, 18 сентября. Немецкая рок-группа Rammstein прокомментировала слухи о том, что музыканты завершают карьеру и выпустят последний альбом, сообщили в пресс-службе артистов.

«Вопреки появившимся сегодня сообщениями, Rammstein не имеет «секретных планов» по выпуску «прощального альбома» и по (проведению. — Прим. ФАН) «последнего турне», — констатировали представители музыкантов.

Ранее появились сообщения о том, что следующий студийный альбом Rammstein станет последним. Стоит отметить, что за время существования немецкая группа продала более 35 миллионов копий альбомов.