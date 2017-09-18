В Великом Новгороде проходит массовая эвакуация после звонков о бомбах

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Великий Новгород, 18 сентября. В Великом Новгороде эвакуированы постояльцы двух крупнейших гостиниц и пяти торговых центров из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Новгородской области.

По данным ведомства, около 18:00 поступило несколько звонков с сообщением о якобы минировании гостиниц «Парк-инн» и «Волхов», а также торговых центров «Русь», «Волна», «Феникс», «Мармелад» и «Барк». Позднее поступило сообщение о бомбе в фитнес-клубе «Лайф». После сообщений была начата массовая эвакуация людей.

Стоит отметить, что 17 сентября более пяти тысяч человек были эвакуированы из четырех крупных торговых центров в Москве после анонимных звонков об угрозе взрыва.